Milan e Inter (con Sala) incontrano i ministri: "Sì al nuovo stadio" (Di martedì 22 ottobre 2024) Un passo avanti per la realizzazione di un nuovo stadio a San Siro. L'idea (di progetto non si può ancora parlare) è stata presentata martedì mattina al ministro della cultura Alessandro Giuli e al ministro dello sport Andrea Abodi a Roma. All'incontro, oltre a una delegazione di Inter e Milan Milanotoday.it - Milan e Inter (con Sala) incontrano i ministri: "Sì al nuovo stadio" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un passo avanti per la realizzazione di una San Siro. L'idea (di progetto non si può ancora parlare) è stata presentata martedì mattina al ministro della cultura Alessandro Giuli e al ministro dello sport Andrea Abodi a Roma. All'incontro, oltre a una delegazione di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Milano : Milan e Inter incontrano Giuli e Abodi - presentata ipotesi nuovo San Siro - Tutti gli interlocutori hanno espresso apprezzamento e soddisfazione, e a breve i club procederanno con la presentazione della manifestazione di interesse. . Questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala, una delegazione di Inter e Milan, rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, e la soprintendente Emanuela Carpani, sono stati ... (Sportface.it)

Nuovo stadio - Milan e Inter restano a San Siro? In programma un incontro. Le novità - Nuovo stadio, previsto un incontro con Milan e Inter per discutere della situazione di San Siro. Al momento, se dovessimo fare una previsione, possiamo dire che le squadre sembrano voler proseguire sulla propria strada, ma la realtà dei fatti ci dice che lo stadio in condivisione è la pista più semplice e percorribile. (Dailymilan.it)

Cagliari - nuovo incontro con Regione e Comune per il nuovo stadio - Al centro l’analisi degli aspetti più rilevanti a proposito delle osservazioni sul procedimento per il rilascio del Paur, ovvero la vecchia valutazione di impatto ambientale. La volontà, condivisa, è quella di procedere a una soluzione per arrivare ai prossimi passaggi che porteranno poi al bando internazionale e quindi all’apertura del cantiere per la demolizione del vecchio Sant’Elia e alla ... (Sportface.it)