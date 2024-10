Spazionapoli.it - Mercato Napoli, l’agente dell’obiettivo esce allo scoperto: l’annuncio sull’affare

(Di martedì 22 ottobre 2024) Arrivano novità importanti su uno dei nomi accostati alla SSCnelle ultime settimane in tema calcio. A uscireè il suo agente, che chiarisce la situazione. Archiviata la vittoria, su misura, contro l’Empoli, in casasi guarda già al prossimo impegno contro il Lecce, nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per il prossimo sabato, alle ore 15:00, e i tifosi non vedono l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona. La solidità difensiva sembra ormai essere uno dei punti di forza conclamati della squadra di Antonio Conte che, anche quando sembra non essere brillante sul piano della prestazione, ria limitare i danni grazie alla compattezza della fase di non possesso.