Maxi-rissa in pieno centro a Milano | otto poliziotti feriti sei persone arrestate

Una notte di violenza nel cuore di Milano, in via Fiori Chiari, nella zona di Brera, E' accaduto, riportata MilanoToday, tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre intorno all'1,30, quando una volante della polizia è arrivata sul posto a seguito di una segnalazione al 112 per alcuni problemi in un locale della zona. Secondo le prime ricostruzioni, l'intervento sembrava limitarsi a una semplice lite tra due gruppi di persone, ma la situazione è presto degenerata in uno scontro violento. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato otto uomini intenti ad aggredire due giovani, che sono stati messi in salvo all'interno di un bar. Mentre si accingevano a scortarli alle loro macchine, il gruppo si è scagliato contro i poliziotti obbligandoli a richiedere rinforzi. Altre dieci pattuglie sono arrivate sul posto, ma nonostante i tentativi di sedare la rissa, gli agenti sono statui colpiti più volte.

