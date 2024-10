Napolipiu.com - Manchester United, due emissari a Empoli: du azzurri nel mirino

(Di martedì 22 ottobre 2024) Glidei Red Devils aper osservare Kvaratskhelia e Buongiorno Domenica scorsa, uno delè stato avvistato allo stadio Castellani per assistere alla sfida trae Napoli. Secondo quanto riportato da TMW, i Red Devils hanno messo neldue gioielli: Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano in scadenza nel 2027, e Alessandro Buongiorno, difensore arrivato dal Torino la scorsa estate per circa 40 milioni di euro. Valutazioni milionarie per Kvaratskhelia e Buongiorno Il Napoli starebbe considerando di inserire una clausola rescissoria per Kvaratskhelia intorno ai 100 milioni di euro, una cifra già rifiutata la scorsa estate, quando il tecnico Antonio Conte lo aveva considerato incedibile. La prossima sessione di mercato potrebbe dunque essere decisiva per il futuro dell’ala georgiana.