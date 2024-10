Quotidiano.net - L’Emilia Romagna ferita: danni, il conto milionario. Allarme per la piena del Po

(Di martedì 22 ottobre 2024) ??????Bologna, 22 ottobre 2024 – Migliaia di evacuati e bambini in lacrime senza cameretta, centinaia di milioni di euro di, garage sott’acqua e nonne “che hanno visto l’acqua dei canali entrare dalla finestra”. Tutto questo quadro del terrore mentre il grande fiume Po sta già gorgogliando rabbioso. Ed è allerta massima da Reggio Emilia a Ferrara. Nemmeno un quadro di William Turner potrebbe descrivere ladella tragedia di questi ultimi due giorni in Emilia-, dove l’alluvione nella notte tra sabato e domenica ha messo a nudo tutta l’impreparazione di un sistema. Il conteggio ufficiale di ieri sera da parte della Città metropolitana di Bologna contava oltre 1.600 evacuati in tutta la provincia, oltre 100 sotto le Due Torri. Tremila e più, in totale, i senza casa in Emilia-alle ore 21 di ieri, con centinaia di utenze (150 a Bologna) senza energia elettrica.