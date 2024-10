Lager albanesi e chiusura dei porti: il governo di pericolosi incompetenti scopre la magistratura (Di martedì 22 ottobre 2024) I membri dell’infausto e nocivo governo Meloni hanno scoperto, di recente, l’esistenza della legge e della magistratura, due diaboliche forze sovversive che minacciano di impedire i loro insulsi show, indegni teatrini coi quali cercano di propinare le loro false e disastrose soluzioni a un popolo sempre più povero e demoralizzato. Lo show si svolge su di un terreno che, istruiti da spin doctor del calibro di Musk o poco meno, ritengono particolarmente propizio per mettere in azione le loro armi di distrazione di massa, destinate a distogliere l’attenzione dai loro continui fallimenti e dalla loro “politiche” meschinamente reazionarie e filopadronali. Ilfattoquotidiano.it - Lager albanesi e chiusura dei porti: il governo di pericolosi incompetenti scopre la magistratura Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I membri dell’infausto e nocivoMeloni hanno scoperto, di recente, l’esistenza della legge e della, due diaboliche forze sovversive che minacciano di impedire i loro insulsi show, indegni teatrini coi quali cercano di propinare le loro false e disastrose soluzioni a un popolo sempre più povero e demoralizzato. Lo show si svolge su di un terreno che, istruiti da spin doctor del calibro di Musk o poco meno, ritengono particolarmente propizio per mettere in azione le loro armi di distrazione di massa, destinate a distogliere l’attenzione dai loro continui fallimenti e dalla loro “politiche” meschinamente reazionarie e filopadronali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra Governo e magistratura sui migranti : La nuova strategia del Governo Meloni - Le opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle, hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti per verificare se il trasferimento dei migranti nel CPR in Albania possa configurare un danno erariale. Il governo Meloni ha adottato un approccio deciso per riformare la gestione dei flussi migratori, cercando di accelerare i rimpatri e limitare l’accesso al territorio italiano. (Puntomagazine.it)

Giustizia : Delmastro (Fdi) - 'Mattarella ha richiamato magistratura non governo' - Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro, intervistato da Affaritaliani. . Se il potere giudiziario in questo Paese si preoccupa perché il capo del governo è pulito c'è indubbiamente qualcosa che non va. E' fuori dal mondo quanto accaduto e indica tutto tranne che una leale collaborazione tra istituzioni come chiesto dal Presidente Mattarella. (Liberoquotidiano.it)

Scontro tra governo e magistratura : le parole dure di Elly Schlein sul futuro della democrazia - Schlein ha proseguito sottolineando che non esiste un modo legittimo per aggirare le normative europee. Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Elly Schlein e la critica all’esecutivo Nel suo intervento, Elly Schlein non ha esitato a definire le dichiarazioni del ministro della Giustizia, Nordio, “gravissime“. (Gaeta.it)