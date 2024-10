La Spezia, oltre 1100 alcoltest gratuiti effettuati nel centro storico (Di martedì 22 ottobre 2024) La Spezia, 22 ottobre 2024 – oltre 1.100 alcoltest gratuiti effettuati nel centro storico grazie all’impegno di un totale di 70 giovani volontari della Croce rossa spezzina. È il bilancio della quinta edizione di 'Saturday night live', il progetto di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa della Spezia sostenuto dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (Sna) e dal Comune della Spezia, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spezzini a un comportamento sicuro prima di mettersi alla guida, evitando l’abuso di sostanze alcoliche. Lanazione.it - La Spezia, oltre 1100 alcoltest gratuiti effettuati nel centro storico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La, 22 ottobre 2024 –1.100nelgrazie all’impegno di un totale di 70 giovani volontari della Croce rossa spezzina. È il bilancio della quinta edizione di 'Saturday night live', il progetto di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa dellasostenuto dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (Sna) e dal Comune della, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spezzini a un comportamento sicuro prima di mettersi alla guida, evitando l’abuso di sostanze alcoliche.

Serie B 2024/2025 - Bari e Cosenza sull’1-1. Il Sassuolo non va oltre lo 0-0 con lo Spezia - Bari-Cosenza 1-1 (39? Pucino, 87? rig. Fumagalli) Carrarese-Reggiana 0-0 Sassuolo-Spezia 0-0 The post Serie B 2024/2025, Bari e Cosenza sull’1-1. Domani il Pisa (16) contro la Juve Stabia ha l’occasione per la fuga. Nove punti in classifica per il Bari, quattro in più del Cosenza. All’87’ è decisivo un rigore di Fumagalli che permette agli uomini di Massimiliano Alvini di muovere la classifica. (Sportface.it)

Spezia - che vittoria : il gol da tre punti arriva oltre il novantesimo. E’ Aurelio l’eroe di giornata - Il tap in di Aurelio che porta i tre punti arriva sugli sviluppi di un corner. Una vittoria fondamentale in questo inizio di campionato. Secondo risultato utile consecutivo dopo il 2-2 contro il Pisa. La rete che vale tre punti. Impossibile nella serata dell’esordio del Picco dare una delusione a uno stadio che era gremito, per una prima partita casalinga che era attesissima. (Sport.quotidiano.net)