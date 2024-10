La grande cantina italiana che vende vini da trecento anni (Di martedì 22 ottobre 2024) «La terra è l’anima del nostro mestiere», ama ripetere il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga; il figlio Anselmo (padre e figlio insieme nella foto) che dal 2012 ha preso in mano le redini dell’azienda, ci mette dentro anche le anime: «A rendere San Leonardo unico sono anche le persone che da generazioni abitano e custodiscono con amore questo territorio». Proprio così, gli individui. Le persone che ieri come oggi si incontrano a San Leonardo e, grazie alla forza del territorio circostante, trasmettono energia, orgoglio e positività. Il borgo di San Leonardo è situato a 120 metri d’altitudine, all’interno di una tenuta di circa 300 ettari di fronte al Monte Baldo. Questo è l’oggi. Ma l’impresa ha radici profonde: i documenti testimoniano che San Leonardo è un’attività produttiva che produce e vende vino da 300 anni, dal 1724. Gamberorosso.it - La grande cantina italiana che vende vini da trecento anni Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «La terra è l’anima del nostro mestiere», ama ripetere il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga; il figlio Anselmo (padre e figlio insieme nella foto) che dal 2012 ha preso in mano le redini dell’azienda, ci mette dentro anche le anime: «A rendere San Leonardo unico sono anche le persone che da generazioni abitano e custodiscono con amore questo territorio». Proprio così, gli individui. Le persone che ieri come oggi si incontrano a San Leonardo e, grazie alla forza del territorio circostante, trasmettono energia, orgoglio e positività. Il borgo di San Leonardo è situato a 120 metri d’altitudine, all’interno di una tenuta di circa 300 ettari di fronte al Monte Baldo. Questo è l’oggi. Ma l’impresa ha radici profonde: i documenti testimoniano che San Leonardo è un’attività produttiva che produce evino da 300, dal 1724.

