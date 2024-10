Juventus Stoccarda, Thiago Motta insegue Lippi: il dato fa sognare i tifosi bianconeri (Di martedì 22 ottobre 2024) Thiago Motta mette nel mirino il tecnico campione d’Europa: ecco perché è fondamentale Juventus Stoccarda La Juventus è l’unica squadra ad aver vinto tutte e due le proprie partite in questa Champions League. Se Inter e Atalanta contano un successo e un pareggio, il Bologna un solo segno X e il Milan addirittura due sconfitte, Calcionews24.com - Juventus Stoccarda, Thiago Motta insegue Lippi: il dato fa sognare i tifosi bianconeri Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024)mette nel mirino il tecnico campione d’Europa: ecco perché è fondamentaleLaè l’unica squadra ad aver vinto tutte e due le proprie partite in questa Champions League. Se Inter e Atalanta contano un successo e un pareggio, il Bologna un solo segno X e il Milan addirittura due sconfitte,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Stoccarda - dove vederla in TV e streaming : orario e probabili formazioni - La Juve di Thiago Motta affronta lo Stoccarda per la terza partita della Champions League: i bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva in questa edizione della coppa continentale. Continua a leggere . Si gioca allo JStadium con calcio di inizio alle 21:00, diretta TV e streaming su Sky solo per abbonati. (Fanpage.it)

Juventus-Stoccarda - probabili formazioni e dove vedere la partita - (Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano lo Stoccarda per la… L'articolo Juventus-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Motta prepara una Juventus arrembante : contro lo Stoccarda a caccia di conferme - Ci sono però delle assenze da tenere in considerazione: Nico Gonzalez e Koopmeiners, i grandi acquisti estivi, non ci saranno contro i tedeschi e serve un trequartista. Probabilmente non sarà Douglas Luiz, e allora ecco che il turco con la 10 potrebbe essere spostato al centro e a sinistra lasciare spazio a Cambiaso avanzato. (Sportface.it)