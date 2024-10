Il colpo alla nuca, la pistola del colonnello e le parole del medico: gli ultimi attimi di Sinwar (Di martedì 22 ottobre 2024) Parla il dottor Bitton, il medico che diagnosticò tempestivamente un tumore al cervello al leader di Hamas. Avendolo conosciuto, è pronto a scomettere che Sinwar non si è suicidato Ilgiornale.it - Il colpo alla nuca, la pistola del colonnello e le parole del medico: gli ultimi attimi di Sinwar Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Parla il dottor Bitton, ilche diagnosticò tempestivamente un tumore al cervello al leader di Hamas. Avendolo conosciuto, è pronto a scomettere chenon si è suicidato

"Ne fanno un eroe ma..." : parla il medico che salvò Sinwar. La verità sulla fine - Yahya Sinwar, il leader di Hamas morto il 16 ottobre a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, "non si è suicidato". '7 Ottobre 2023. Israele, il giorno più lungo edito da La Repubblica', presso lo Spazio Mastai dell'Adnkronos al palazzo dell'Informazione e stasera sarà ospite di Porta a Porta. Perché "le condizioni poste da Sinwar non erano accettabili per Israele", mentre ora "abbiamo una ... (Iltempo.it)

