Grande Fratello, Helena Prestes rivela: "Sono innamorata di Lorenzo Spolverato" (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uscita momentanea dalla Casa del Grande Fratello di Lorenzo Spolverato ha spiazzato Helena Prestes che, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso di essersi innamorata del giovane concorrente milanese. Comingsoon.it - Grande Fratello, Helena Prestes rivela: "Sono innamorata di Lorenzo Spolverato" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uscita momentanea dalla Casa deldiha spiazzatoche, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso di essersidel giovane concorrente milanese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Grande Fratello” - voci velenose sulla nuova arrivata dalla Spagna : cos’è successo - News tv. La situazione è diventata ancora più interessante quando Jessica, accortasi di tutto, ha commentato: “Ha bisogno di pulire prima”. Ma andiamo a scoprire insieme che cosa è successo. Ma non è finita qui. . La nuova gieffina ha voluto chiarire subito le sue aspettative ai compagni di avventura. (Tvzap.it)

“Orribile”. Al Grande Fratello tutti scioccati per Shaila : è fuori - ma l’hanno scoperta. Per lei è finita - Non si finisce mai di conoscere le persone. Jessica Morlacchi, visibilmente scossa dalla situazione, ha detto: “Fermo proprio, fermati con lei, molla. Io sono sconvolta, non ho parole. Lei allora è una furba, ha mentito a tutti“, ha concluso Jessica, rivelando quanto fosse rimasta incredula di fronte al comportamento della ballerina. (Tuttivip.it)

Al “Grande Fratello” vanno in onda le ossessioni di Maica - la nuova concorrente spagnola (VIDEO) - Per ulteriori aggiornamenti sulle dinamiche della casa, continua a seguire UrbanPost e scopri come si evolverà il soggiorno della nuova concorrente spagnola. (Continua a leggere dopo il VIDEO) Maica spiegando che è ha letteralmente paura dello sporco e le risposte di Jessica e Iago facendomi schiattare dal ridere #GrandeFratello pic. (Urbanpost.it)