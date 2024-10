Abruzzo24ore.tv - G7 Sviluppo: iniziative globali, sport e crisi del Medio Oriente al centro

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara - Tre giorni di incontri tra i leader mondiali, organizzazioni internazionali e privati per affrontare sfidesu cibo, salute e investimenti. Oggi si apre a Pescara il G7, un evento di grande rilievo presieduto dal vicepremier Antonio Tajani, che vedrà i principali Paesi industrializzati confrontarsi su temi cruciali come la cooperazione allo, definita dal ministro come "uno strumento fondamentale per garantire pace, crescita e stabilità ". Tajani ha sottolineato che la cooperazione è stata posta aldella Presidenza italiana del G7, con l’obiettivo di affrontare le sfidein collaborazione con i partner internazionali, il settore privato e le organizzazioni internazionali. Il vertice durerà fino al 24 ottobre e si focalizzerà su tre macro-temi: sicurezza alimentare, infrastrutture sostenibili e salute globale.