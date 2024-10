Furto nel camper dei turisti tedeschi: denunciato 27enne pontino (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella mattina del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia (LT) hanno concluso le indagini relative al Furto avvenuto il 18 ottobre su un camper in sosta lungo il lungomare di Sabaudia. La vittima, una giovane 25enne di nazionalità tedesca, aveva subito il Furto della sua borsa, che conteneva documenti e denaro contante. A seguito delle attività investigative, un 27enne dell’Agro pontino, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato commesso. La Dinamica del Furto e l’Intervento dei Carabinieri L’indagato è stato identificato grazie alle informazioni fornite dalla vittima nell’immediatezza dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva forzato la portiera del camper per impossessarsi della borsa della turista. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella mattina del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia (LT) hanno concluso le indagini relative alavvenuto il 18 ottobre su unin sosta lungo il lungomare di Sabaudia. La vittima, una giovane 25enne di nazionalità tedesca, aveva subito ildella sua borsa, che conteneva documenti e denaro contante. A seguito delle attività investigative, undell’Agro, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato commesso. La Dinamica dele l’Intervento dei Carabinieri L’indagato è stato identificato grazie alle informazioni fornite dalla vittima nell’immediatezza dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva forzato la portiera delper impossessarsi della borsa della turista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabaudia - furto in un camper parcheggiato sul lungomare : beccato 27enne - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Ilfaroonline.it)

Sorpreso mentre ruba su un'auto : era già stato arrestato per un furto su un camper - E' stato sorpreso in possesso di oggetti appena rubati all'interno di un'auto parcheggiata a Pisa, di proprietà di un anziano signore, in cui si era introdotto forzando le portiere. I Carabinieri giunti sul posto sono rimasti sorpresi quando si sono accorti che il topo d'auto altri non era che... (Pisatoday.it)

Pavia - furto a turisti svizzeri : rompono il finestrino del camper e portano via la bici da corsa - I turisti, provenienti dalla Svizzera, hanno chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, verso le 17 di ieri, domenica 29 settembre. Pavia, 30 settembre 2024 - Avevano parcheggiato il loro camper sul Lungoticino Sforza, ma dopo aver visitato a piedi il centro storico di Pavia hanno avuto la spiacevole sorpresa di scoprire ... (Ilgiorno.it)