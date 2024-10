Elezioni Usa 2024: le notizie del 22 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – A due settimane dal voto, i sondaggi sulle Elezioni presidenziali negli Stati Uniti continuano a dare un serrato testa a testa tra i due candidati. Se Kamala Harris resta leggermente avanti a livello nazionale (+1% secondo RealClearPolitics), Donald Trump la supera in tutti gli stati in bilico (+1% nella media dello stesso sito). Da notare che si tratta di percentuali inferiori al margine di errore, motivo per cui l’esito rimane ancora più incerto. Intanto Harris e Trump stanno setacciando i sette stati ‘battleground’ sperando di convincere gli ultimi indecisi: la vicepresidente è volata nella cosidetta ‘Rust Belt’, in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, mentre il tycoon è sbarcato in North Carolina, in una delle città più colpite dall’uragano Helene, dove ha alanciato un appello agli elettori cristiani. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 22 ottobre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22– A due settimane dal voto, i sondaggi sullepresidenziali negli Stati Uniti continuano a dare un serrato testa a testa tra i due candidati. Se Kamala Harris resta leggermente avanti a livello nazionale (+1% secondo RealClearPolitics), Donald Trump la supera in tutti gli stati in bilico (+1% nella media dello stesso sito). Da notare che si tratta di percentuali inferiori al margine di errore, motivo per cui l’esito rimane ancora più incerto. Intanto Harris e Trump stanno setacciando i sette stati ‘battleground’ sperando di convincere gli ultimi indecisi: la vicepresidente è volata nella cosidetta ‘Rust Belt’, in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, mentre il tycoon è sbarcato in North Carolina, in una delle città più colpite dall’uragano Helene, dove ha alanciato un appello agli elettori cristiani.

