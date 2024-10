"Due anni di successi", il video sui social di FdI per il secondo anniversario del Governo Meloni (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 Due anni di Governo Meloni, il video celebrativo sui social di FdI Il video celebrativo sui social di FdI per i due anni del Governo Meloni: "Due anni di successi". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - "Due anni di successi", il video sui social di FdI per il secondo anniversario del Governo Meloni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 Duedi, ilcelebrativo suidi FdI Ilcelebrativo suidi FdI per i duedel: "Duedi". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

