Controlli durante la Sagra del Pistacchio, 2 mila euro di sanzioni per il titolare di un bar (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nonché alla tutela igienico- sanitaria, I carabinieri del comando provinciale etneo, insieme ai colleghi del nucleo anti sofisticazione hanno Cataniatoday.it - Controlli durante la Sagra del Pistacchio, 2 mila euro di sanzioni per il titolare di un bar Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nonché alla tutela igienico- sanitaria, I carabinieri del comando provinciale etneo, insieme ai colleghi del nucleo anti sofisticazione hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino - il Prefetto Riflesso in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri - Accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, l’Autorità di Governo, dopo aver ricevuto gli onori dalla Guardia schierata, ha incontrato. Questa mattina il Prefetto di Avellino, Dottoressa Rossana Riflesso, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. (Avellinotoday.it)

Nuovo comandante al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina : Salvatore Pascariello assume il ruolo - Il tenente colonnello Salvatore Pascariello, proveniente dalla Sicilia, si è insediato come comandante del Reparto Operativo. L’arrivo del nuovo comandante segna un cambio di passo nelle operazioni di sicurezza e nelle strategie messe in atto per fronteggiare queste problematiche. Pascariello si prepara, quindi, ad affrontare le sfide che lo attendono, confidando nel contributo delle ... (Gaeta.it)

Il saluto Comandante della Legione al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena - Ieri mattina il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna, ha salutato il personale del Comando Provinciale di Modena nella caserma di via Pico della Mirandola. . L’Alto Ufficiale ha voluto visitare il Comando per accomiatarsi da donne e. (Modenatoday.it)