Cina, espulso top manager Volkswagen dopo 10 giorni di carcere: aveva fumato marijuana in Thailandia (Di martedì 22 ottobre 2024) Jochen Sengpiehl è stato espulso dalla Cina per essere stato pizzicato dalle autorità durante un controllo antidroga di routine al ritorno da un viaggio in Thailandia. Circa due settimane fa, il top manager Volkswagen che era stato mandato in Cina per sistemare i conti e l’immagine dell’azienda automobilistica, in forte crisi, era tornato da una vacanza a Koh Samui. Ai test è risultato positivo per aver fumato della marijuana ed è stato immediatamente arrestato ed è rimasto in custodia per 10 giorni. Pechino ha tolleranza zero verso droghe e stupefacenti, mentre in Germania la cannabis è diventata legale lo scorso anno e in Thailandia è stata depenalizzata nel 2022. Chi la consuma, anche all’estero, rischia fino a 15 giorni di carcere. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) Jochen Sengpiehl è statodallaper essere stato pizzicato dalle autorità durante un controllo antidroga di routine al ritorno da un viaggio in. Circa due settimane fa, il topche era stato mandato inper sistemare i conti e l’immagine dell’azienda automobilistica, in forte crisi, era tornato da una vacanza a Koh Samui. Ai test è risultato positivo per averdellaed è stato immediatamente arrestato ed è rimasto in custodia per 10. Pechino ha tolleranza zero verso droghe e stupefacenti, mentre in Germania la cannabis è diventata legale lo scorso anno e inè stata depenalizzata nel 2022. Chi la consuma, anche all’estero, rischia fino a 15di

