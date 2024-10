Cancro al seno, la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma la serie 'Distances. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con Cancro al seno per migliorare il loro benessere complessivo. La docuserie Novartis, realizzata in collaborazione Cancro al seno, la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma L'Identità. Lidentita.it - Cancro al seno, la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' stata presentata in anteprimadeldila serie 'Distances. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti conalper migliorare il loro benessere complessivo. LaNovartis, realizzata in collaborazioneal, ladeldiL'Identità.

