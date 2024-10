Biagio Mazzotta nuovo presidente di Assonave (Di martedì 22 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre l’assemblea dei soci di Assonave ha eletto Biagio Mazzotta, già presidente di Fincantieri, nuovo presidente dell’Assonave. Nel suo discorso di insediamento, Mazzotta ha sottolineato: “L’industria navalmeccanica è a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica” ed ha tracciato la rotta di Assonave verso una maggiore integrazione di tecnologie avanzate che rappresentano l’elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali, evidenziando la necessità di investimenti consistenti in ricerca e sviluppo (R&D). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre l’assemblea dei soci diha eletto, giàdi Fincantieri,dell’. Nel suo discorso di insediamento,ha sottolineato: “L’industria navalmeccanica è a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica” ed ha tracciato la rotta diverso una maggiore integrazione di tecnologie avanzate che rappresentano l’elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali, evidenziando la necessità di investimenti consistenti in ricerca e sviluppo (R&D).

Assonave - nominato il nuovo presidente Biagio Mazzotta - Inoltre, Mazzotta ha fatto parte dei collegi sindacali di diverse realtà come Poste Italiane, Invitalia, Consob, Coni, la Galleria Borghese e Invimit. Nel 2019 ha guidato questa istituzione sostituendo Daniele Franco. Articolo completo: Assonave, nominato il nuovo presidente Biagio Mazzotta dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Biagio Mazzotta eletto nuovo presidente di Assonave : innovazione e sostenibilità al centro della sua agenda - In apertura del suo discorso di insediamento, Mazzotta ha messo in evidenza la necessità di un cambiamento radicale e tempestivo nell’industria. Ha sottolineato come l’industria navalmeccanica sia attualmente in un momento di svolta, in cui è fondamentale consolidare la posizione di leadership a livello europeo. (Gaeta.it)

Mazzotta nuovo presidente Assonave - "formazione e competenze" - In questo senso, "il nostro futuro - ha affermato - dipenderà dalla capacità di innovare e di sostenere lo sviluppo tecnologico lungo tutta la filiera, mantenendo alta la competitività delle imprese associate". Assonave, Associazione Nazionale Industria Navalmeccanica, ha sede a Roma, ed è l'Associazione Settoriale di Confindustria che rappresenta l'industria navalmeccanica italiana. (Quotidiano.net)