Auto ibride in Europa superano le vendite di quelle a benzina 328% contro il 298%

Le vendite di Auto ibride hanno raggiunto il 32,8% del mercato europeo a settembre e hanno superato per la prima volta quelle a benzina, che rappresentano il 29,8% del mercato, con una diminuzione del 17,9%. Questo dato è stato reso noto oggi dall'Associazione europea dei costruttori di Automobili (Acea). Le Auto ibride, caratterizzate da un motore a benzina e una piccola batteria elettrica che non può essere collegata, rimangono molto più economiche rispetto ai modelli completamente elettrici. Le vendite di questi modelli sono aumentate in media del 12,5%, ma hanno registrato un'impennata significativa soprattutto in Francia e Spagna. Questo trend evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze dei consumatori europei, che stanno sempre più optando per soluzioni di mobilità più sostenibili e meno inquinanti.

