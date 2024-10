Aston Villa-Bologna: programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Aston Villa-Bologna, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Un punto in due partite per i felsinei nella loro campagna europea e ora c’è uno scontro delicato contro la formazione di Birmingham in trasferta, serve un risultato positivo per evitare di compromettere il sogno di proseguire anche dopo la fase del maxi girone. Chi riuscirà a spuntarla al Villa Park? Si parte alle ore 21 di martedì 22 ottobre. LA PRESENTAZIONE I telecronisti DI Aston Villa-Bologna Aston Villa-Bologna sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Aston Villa-Bologna: programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile isu Sky Sport di, match valido per la terza giornata della. Un punto in due partite per i felsinei nella loro campagna europea e ora c’è uno scontro delicato contro la formazione di Birmingham in trasferta, serve un risultato positivo per evitare di compromettere il sogno di proseguire anche dopo la fase del maxi girone. Chi riuscirà a spuntarla alPark? Si parte alle ore 21 di martedì 22 ottobre. LA PRESENTAZIONE IDIsarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.SkySportFace.

