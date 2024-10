Alla Festa del Cinema il “Roma Film Corto”, Festival di cortometraggi (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – In occasione della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio “Lazio Terra di Cinema” allestito dAlla Regione Lazio, è stata presentata la XVI edizione del “Roma Film Corto”, in occasione di un evento moderato dall’autrice e giornalista Lorella Di Biase. Si tratta di uno dei Festival del Cortometraggio tra i più apprezzati in Italia, che ha avuto tra i suoi protagonisti del passato personalità come Ettore Scola, Giuliano Montaldo, Leo Gullotta e Margherita Buy. Quest’anno si terrà a Roma presso la Casa del Cinema dal 5 al 7 dicembre 2024, con un programma ricco di proiezioni, masterclass, tavole rotonde ed incontri con ospiti internazionali. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott. (askanews) – In occasione delladeldi, presso lo spazio “Lazio Terra di” allestito dRegione Lazio, è stata presentata la XVI edizione del “”, in occasione di un evento moderato dall’autrice e giornalista Lorella Di Biase. Si tratta di uno deidelmetraggio tra i più apprezzati in Italia, che ha avuto tra i suoi protagonisti del passato personalità come Ettore Scola, Giuliano Montaldo, Leo Gullotta e Margherita Buy. Quest’anno si terrà apresso la Casa deldal 5 al 7 dicembre 2024, con un programma ricco di proiezioni, masterclass, tavole rotonde ed incontri con ospiti internazionali.

