Arezzo, 22 ottobre 2024 – Al via da domenica 17 novembre la stagione 2024/25 del Teatro degli Antei di Pratovecchio. Otto appuntamenti fino a marzo nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Maria Amelia Monti, Vanessa Gravina, Enzo Decaro, Alessandro Benvenuti, Veronica Pivetti, Alessandro Riccio, Maria Cassi sono alcuni dei protagonisti di un cartellone in cui si incontrano prosa e musica, commedia e ironia. Conferme vecchi abbonamenti fino al 26 ottobre, nuovi abbonamenti disponibili dal 28 ottobre. Il sipario si alza domenica 17 novembre (ore 21:00 come per tutti gli spettacoli) per FALSTAFF A WINDSOR, liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, per la regia di Ugo Chiti, con Alessandro Benvenuti.

Domenica 3 novembre “Lunch in family” - Arezzo, 22 ottobre 2024 – Lunch in family: si rinnova domenica 3 novembre il tradizionale appuntamento promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castiglion Fiorentino. Domenica 3 novembre 2024 l’Assessorato alla Cultura organizza il classico “Lunch in Family”: Gli studenti americani della Cal Poly University potranno essere invitati a pranzo dalle famiglie ... (Lanazione.it)

Vanity Fair Stories sta per tornare. Cominciate a segnarvi le date : sabato 23 e domenica 24 novembre - Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, ma anche in streaming, va in scena la settima edizione del più grande spettacolo di Vanity Fair. Tra storie raccontate dal vivo e senza filtri, featuring mai visti prima tra talenti e musicisti, inediti e hit in versione unplugged. (Vanityfair.it)

Napoli - i match fino alla 18esima giornata : contro l’Inter a San Siro domenica 10 novembre - la Coppa Italia il 5 dicembre - Ora Conte – che non è fesso – sa che, se lassù al primo posto si sta comodi, la gestione dopo la pausa nazionali deve preparare un possibile bivio. Sono le partite “sporche” su campi storicamente ostili o presunte squadre facili. Con loro in panchina il Napoli è una squadra a livello di Premier ma Conte sa pure che non potranno sempre subentrare e servirà anche tenere tutti sul filo e farli ... (Ilnapolista.it)