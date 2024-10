Inter-news.it - Taremi scherza con Thuram: protagonista il mancato rosso di Roma-Inter

(Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Grandi polemiche per ilcartellinoper Bryan Cristante, autore di un fallo netto da ultimo uomo nel primo tempo su Marcus, nemmeno sanzionato. E Mehdine approfitta perrci sopra con il compagno di squadra ERRORE CLAMOROSO¬†‚Äď Un errore che avrebbe potuto falsare completamente¬†¬†quello commesso dall‚Äôarbitro¬†Massa¬†nel primo tempo della gara dello stadio Olimpico. Il tutto accade quanto¬†Bryan Cristante¬†abbatte¬†Marcus¬†lanciato a rete: fallo netto e cartellino. Di un‚Äôaltra opinione, per√≤, il direttore di gara che mostra una grande disparit√† di giudizio rispetto a quanto visto in partite come¬†Milan-Udinese¬†(con l‚Äôespulsione di¬†Reijnders) e¬†Juventus-Lazio¬†(con l‚Äôespulsione di¬†gnoli). Espulsione mancata che per√≤, per fortuna, non ha inficiato il risultato finale.