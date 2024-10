Laprimapagina.it - SENEC: soluzioni innovative che uniscono sostenibilità ed efficienza energetica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quanti sono alla ricerca diper la gestione intelligente della propria energia, per l’accumulo energetico o per la mobilità sostenibile, possono affidarsi a, autentico punto di riferimento nel settore. Fondata a Lipsia nel 2009, l’azienda tedesca dispone die tecnologicamente avanzate, che hanno l’obiettivo di permettere agli utenti, siano essi cittadini privati o imprese, di utilizzare, gestire e condividere la propria energia green in modo efficiente e consapevole. Fra i prodotti più apprezzati, ad esempio, possiamo ricordare il sistema di accumulo fotovoltaico.Home. Permette, infatti, di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e utilizzarla in condizioni di scarso irraggiamento.