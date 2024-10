Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierina, tre Dna maschili isolati dal super consulente del tribunale di Rimini

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Tre tracce di Dna. Tre profili geneticidaldeldi, il professor Emiliano Giardina, incaricato di svolgere gli accertamenti sui reperti provenienti dalla scena del crimine di via del Ciclamino, là dove il 3 ottobre del 2023 fu massacrata con 29 coltellatePaganelli. Il primo profilo genetico, stando a quanto emerso, combacerebbe con quello di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio in quanto unico indagato per l'. Circostanza che tuttavia non compromette minimamente la posizione di Dassilva.