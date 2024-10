Museo Santa Giulia: Percorso "Una città geniale" (Di lunedì 21 ottobre 2024) La mostra “Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo 1512 – 1552” s arricchisce, ogni settimana, con una visita tematica speciale. Il Percorso pensato per l'ultima domenica di ottobre approfondisce alcune figure di uomini e donne bresciane della prima metà del XVI secolo Bresciatoday.it - Museo Santa Giulia: Percorso "Una città geniale" Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La mostra “Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo 1512 – 1552” s arricchisce, ogni settimana, con una visita tematica speciale. Ilpensato per l'ultima domenica di ottobre approfondisce alcune figure di uomini e donne bresciane della prima metà del XVI secolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - al Museo Novecento apre il nuovo percorso tattile e polisensoriale - Siamo orgogliosi di questa sinergia tra soggetti diversi, tutti uniti nel migliorare la qualità esponenziale e l’accessibilità al museo”. "Continuiamo a lavorare per aumentare l'accessibilità ai musei, all'arte e alla cultura" - ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Partner del progetto, oltre all’Unione Italiana ciechi e ipovedenti e all’Università di Firenze già citati: Ente ... (Lanazione.it)

Percorso permanente al Museo etrusco - Il Presidente della Regione Giani ha inaugurato il percorso permanente delle collezioni e donazioni di reperti archeologici in occasione della Giornata degli Etruschi. Del resto la nostra storia archeologica ha svolto una funzione primaria per il sud senese e la sua narrazione, con questa inaugurazione , è stata arricchita da queste famiglie che hanno voluto contribuire donando al museo dei veri ... (Lanazione.it)

Il museo dello Sferisterio : "Un percorso inclusivo tra storia e spettacoli" - . Sarà un progetto inclusivo perché tutti possano conoscere la storia di questo monumento che ha ospitato spettacoli straordinari. "L’idea – spiega la progettista culturale Antonella Nonnis, che ricopre importanti incarichi internazionali – è far sì che il visitatore conosca lo Sferisterio come monumento e come luogo di spettacolo". (Ilrestodelcarlino.it)