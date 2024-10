Moldavia, passa il referendum per aderire all’Unione Europea: cosa succede ora (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha vinto il Sì nel referendum per l'ingresso della Moldavia nell'Ue. Ieri i cittadini hanno votato per il primo turno delle presidenziali e per decidere se inserire l'adesione all'Ue tra gli obiettivi della Costituzione. Al momento mancano circa 2000 voti, ma poiché lo scarto a favore del sì supera i 9mila voti, è da escludere la rimonta dei No. Fanpage.it - Moldavia, passa il referendum per aderire all’Unione Europea: cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha vinto il Sì nelper l'ingresso dellanell'Ue. Ieri i cittadini hanno votato per il primo turno delle presidenziali e per decidere se inserire l'adesione all'Ue tra gli obiettivi della Costituzione. Al momento mancano circa 2000 voti, ma poiché lo scarto a favore del sì supera i 9mila voti, è da escludere la rimonta dei No.

Moldavia - referendum per l’ingresso nell’Ue : vince il sì per un soffio. Decisivi i voti dall’estero - Nessun trionfo da festeggiare per i filo-occidentali, che si dicevano sicuri di una vittoria al 55-60%. A sorpresa, dopo che nella notte le prime proiezioni parziali hanno visto il “No” nettamente in testa, lo spoglio elettorale quasi completato vede oggi passare in vantaggio i favorevoli a Bruxelles, pur con uno distacco minimo. (Open.online)

Moldavia matematica vittoria Sì al referendum pro-Ue - Con 2. Manca dunque la scelta di 2. 711 voti e il 49,69%. 219 il Sì è in testa al 50,31% e 742. E' quanto risulta dai dati rilanciati dal sito alegeri. 819 voti. Da un paio d'ore non è accessibile online il dato della Commissione elettorale. 200 sezioni scrutinate su 2. . 423 votanti mentre lo scarto a favore del sì è di 9. (Quotidiano.net)

Elezioni e referendum in Moldavia - Paese spaccato. La Premier accusa : “Brogli - c’entra Putin” - Queste interferenze, ha affermato la Premier uscente, rappresentano “un attacco senza precedenti alla nostra democrazia“. Da sottolineare come l’altro partito di opposizione filorusso, guidato da Renato Usatii, abbia ottenuto un risultato di poco inferiore al 14%. Una scelta che sarebbe vincolante per il futuro del Paese. (Thesocialpost.it)