Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il governo vara il decreto sui Paesi sicuri e modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti di Migranti in Albania. Nella lista definita dal decreto sono compresi 19 Paesi: chi arriva da questi Paesi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in teoria non dovrebbe ottenere asilo. ''Il Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto L'Identità. Lidentita.it - Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il governo vara ilsuie modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti diin Albania. Nelladefinita dalsono compresi 19: chi arriva da questi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in teoria non dovrebbe ottenere asilo. ''Il, ladicon ilL'Identità.

Nuovo decreto sui Paesi sicuri : modifiche e implicazioni per l’immigrazione in Italia - Questo approccio crea non solo un quadro normativo più chiaro, ma anche uno strumento per il controllo e la gestione delle domande di asilo nel paese. I Paesi ora compresi nella lista sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. (Gaeta.it)