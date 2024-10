Gaeta.it - Lombardia, decima economia dell’Unione Europea: il ruolo chiave di Assolombarda nel contesto europeo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente intervento di Alessandro Spada, presidente di, ha messo in luce l’importanza dellanel panorama economico. Durante l’Assemblea 2024 che si è svolta presso l’Università Bocconi di Milano, Spada ha delineato una strategia per rafforzare la competitività industriale dell’Europa, e ha evidenziato il contributo cruciale della sua associazione e dei territori lombardi al sistema economico. L’importanza dellanelSpada ha sottolineato come, se considerata qualenazionale, laoccuperebbe laposizione in una classifica delle 27 nazioni, con un Pil di 480,6 miliardi di euro nel 2023.