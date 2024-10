Gaeta.it - Iniziativa a Roma per affrontare l’emergenza dolore: focus sulla gestione e accesso alle cure

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si stima che circa 12 milioni di italiani siano colpiti dacronico, una condizione che non solo compromette significativamente la qualità della vita, ma rappresenta anche un onere considerevole per il Sistema Sanitario Nazionale. Un evento dedicato a questo tema cruciale si svolgerà domani a, organizzato dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva . L’incontro, intitolato “Emergenza: linea diretta con i pazienti”, avrà luogo d1013 nella Sala Capitolare del Palazzo della Minerva. Si prevede un dibattito animato tra esperti, istituzioni e pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’ai trattamenti per ladel. La situazione attuale delcronico in Italia Ilcronico rappresenta una problematica di salute pubblica di rilevante portata in Italia.