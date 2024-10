Anteprima24.it - Fondazione Giovanna Viespoli: il sapere come eredità per il futuro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“14 luglio 2023. Ai miei figli. Oggi ho ritirato la tac, non mi piace ma aspetto lunedì quando il professore Ascierto darà la sua risposta. Al di là del fatto contingente, ho in animo di chiedervi un impegno per il tempo e la somma che vi sembra congrua ad un regalo che ipoteticamente mi avreste fatto annualmente se fossi ancora in vita: devolvere una somma di denaro ad uno studente/una studentessa, segnalata dal dipartimento di lingua inglese, con la media più alta e Isee più basso per la partecipazione agli stage all’estero organizzati dalla scuola con l’intento di premiare il merito ma dare un piccolo contributo alla rimozione delle diseguaglianze. Non voglio particolari manifestazioni relative alla consegna del “premio”, ma mi farebbe piacere che l’iniziativa venga ricordata. L’istruzione rende liberi..