Calcio Eccellenza Vittoria Ponsacco crisi Perignano

Pisa 21 ottobre 2024 – Una Vittoria, due sconfitte ed un rinvio per le pisane nella settima giornata del campionato di Eccellenza. Il rinvio è quello della gara del Cenaia contro il Certaldo al 'Pennati'. I Mobilieri Ponsacco conquistano finalmente la prima Vittoria stagionale e lo fanno nel derby contro la Cuoiopelli. Termina 4 – 2 per i rossoblù con la tripletta di Mengali e la rete di Crecchi. Ponsacco adesso a sette punti mentre la Cuoiopelli rimane all'ultimo posto con un punto all'attivo, frutto di un pareggio e sei gare perse in queste prime sette disputate. Ecco il tabellino.Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Guerrucci, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana, Fischer. A disposizione Profeti, Crecchi, Bagnoli, Di Giulio, Penco, Pini, Marrocco, Steffich, Pallecchi.

