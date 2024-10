Thesocialpost.it - Auto si ribalta sul lungomare Bari, morto 18 anni e 4 feriti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato questa notte a, provocando la morte di un ragazzo di 18e il ferimento di altri quattro giovani. L’incidente è avvenuto tra via Di Cagno Abbrescia e via Ballestrero, in una zona compresa tra la spiaggia di Torre Quetta e quella di Pane e pomodoro. Intorno all’1 di notte, i cinque giovani viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, quando l’, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e si èta più volte. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma si ipotizza che l’possa aver perso il controllo a causa dell’alta velocità o di una manovra improvvisa.