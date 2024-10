Amici 24, Maria De Filippi lancia una frecciatina: “C’è gratitudine solo se hanno successo, altrimenti siamo stati cattivi perché non abbiamo capito” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Amici” il talent show, condotto da Maria De Filippi, è tornato anche quest’anno per lanciare nuovi talenti. Per intenderci, da lì sono usciti: Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie, Irama, Angelina Mango, The Kolors ma anche diversi ballerini come Anbeta Toromani, Elena D’Amario, Andreas Muller fino a Stefano De Martino (che ormai è un conduttore tv). Insomma: di talenti ne sono passati molti. Qualcuno, come può capitare, non è stato intercettato. È il caso di Ultimo che, come ammesso in passato dalla stessa presentatrice, fece i casting di Amici ma non venne scelto: “A volte sono passate persone molto brave e non ce ne siamo accorti, ma io penso che sia normale. Due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Mi è dispiaciuto”, aveva raccontato De Filippi nel 2019. Una confessione diretta e senza tanti giri di parole. Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, Maria De Filippi lancia una frecciatina: “C’è gratitudine solo se hanno successo, altrimenti siamo stati cattivi perché non abbiamo capito” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “” il talent show, condotto daDe, è tornato anche quest’anno perre nuovi talenti. Per intenderci, da lì sono usciti: Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie, Irama, Angelina Mango, The Kolors ma anche diversi ballerini come Anbeta Toromani, Elena D’Amario, Andreas Muller fino a Stefano De Martino (che ormai è un conduttore tv). Insomma: di talenti ne sono passati molti. Qualcuno, come può capitare, non è stato intercettato. È il caso di Ultimo che, come ammesso in passato dalla stessa presentatrice, fece i casting dima non venne scelto: “A volte sono passate persone molto brave e non ce neaccorti, ma io penso che sia normale. Due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Mi è dispiaciuto”, aveva raccontato Denel 2019. Una confessione diretta e senza tanti giri di parole.

