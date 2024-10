Al via la sinergia tra Comune di Francavilla al Mare e guardia di finanza per contrastare gli illeciti economici e finanziari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un protocollo d’intesa è stato siglato questa mattina, 21 ottobre, al palazzo municipale della città di Francavilla al Mare alla presenza del sindaco Luisa Russo e del comandante provinciale Chieti, colonnello Michele Iadarola.La collaborazione servirà a dare un nuovo slancio alle iniziative Chietitoday.it - Al via la sinergia tra Comune di Francavilla al Mare e guardia di finanza per contrastare gli illeciti economici e finanziari Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un protocollo d’intesa è stato siglato questa mattina, 21 ottobre, al palazzo municipale della città dialalla presenza del sindaco Luisa Russo e del comandante provinciale Chieti, colonnello Michele Iadarola.La collaborazione servirà a dare un nuovo slancio alle iniziative

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stop all'acqua bollita a Francavilla al Mare : "I valori sono tornati nella norma" - Torna potabile l'acqua a Francavilla al Mare. Lo ha confermato il sindaco Luisa Russo nel pomeriggio provvedendo a revocare l'ordinanza emanata poco prima "La Asl ha appena inviato i risultati delle analisi effettuate dall’Arta sulla base dei prelievi effettuati nella mattinata di ieri: i... (Chietitoday.it)

A secco una vasta zona di Francavilla al Mare - il sindaco Russo : "Aca assicura che domani tornerà tutto normale" - Continua l'emergenza acqua in una vasta zona di Francavilla al Mare dovuta, a detta dell'Aca, "a un problema verificatosi durante le manovre volte a disinfettare l'acqua" dice il sindaco Luisa Russo, che nella giornata di oggi, 18 ottobre, ha emesso una comunicazione ai cittadini a seguito di un. (Chietitoday.it)

Si scontra con un'auto in sosta - incidente in viale Alcione a Francavilla al Mare - Intorno alle ore 3:30 del mattino, in Via Alcione 70 a Francavilla, si è verificato un incidente che ha richiesto l'intervento immediato dei carabinieri. Una Smart, con a bordo due persone, per ragioni ancora da accertare, ha urtato una Volvo parcheggiata in sosta lungo la strada. Al momento... (Chietitoday.it)