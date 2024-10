AEW: Il debutto di Ricochet a Maple Leaf Pro Wrestling ‘Forged In Excellence’ night two (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ex star della WWE, Ricochet, ha recentemente firmato con la AEW e ha già disputato diversi incontri. Ha anche fatto il suo sorprendente debutto a MLP Forged in Excellence, dando inizio ad una grande faida per il futuro. Ricochet ha scioccato tutti al Maple Leaf Pro Wrestling “Forged In Excellence” a Windsor, Ontario, Canada, facendo un’apparizione a sorpresa durante la seconda notte dello show. Anche Don Callis e Konosuke Takeshita sono rimasti sorpresi quando Ricochet è intervenuto nel caos post-match. Ricochet si lancia nella corsa al titolo AEW: debutto scioccante a Maple Leaf Pro Wrestling L’evento principale ha visto Konosuke Takeshita, campione internazionale AEW, ottenere una vittoria sofferta contro Josh Alexander (TNA) domenica 20 ottobre 2024. Zonawrestling.net - AEW: Il debutto di Ricochet a Maple Leaf Pro Wrestling ‘Forged In Excellence’ night two Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ex star della WWE,, ha recentemente firmato con la AEW e ha già disputato diversi incontri. Ha anche fatto il suo sorprendentea MLP Forged in Excellence, dando inizio ad una grande faida per il futuro.ha scioccato tutti alPro“Forged In Excellence” a Windsor, Ontario, Canada, facendo un’apparizione a sorpresa durante la seconda notte dello show. Anche Don Callis e Konosuke Takeshita sono rimasti sorpresi quandoè intervenuto nel caos post-match.si lancia nella corsa al titolo AEW:scioccante aProL’evento principale ha visto Konosuke Takeshita, campione internazionale AEW, ottenere una vittoria sofferta contro Josh Alexander (TNA) domenica 20 ottobre 2024.

