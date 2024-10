A Vinci è 'Festa d'Autunno', cinque giorni di festa e specialità gastronomiche (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una grande festa dedicata alle specialità gastronomiche stagionali: funghi, zucche, castagne.È la rassegna curata dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro dal 26 al 31 ottobre 2024, con la festa della Castagna come culmine dell'evento organizzato nel Capoluogo.Il calendarioDal Firenzetoday.it - A Vinci è 'Festa d'Autunno', cinque giorni di festa e specialità gastronomiche Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una grandededicata allestagionali: funghi, zucche, castagne.È la rassegna curata dal Centro Commerciale Naturalencentro dal 26 al 31 ottobre 2024, con ladella Castagna come culmine dell'evento organizzato nel Capoluogo.Il calendarioDal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bocce - Nella categoria juniores specialità Raffa. Zerboni regina d’Italia. Scandiccese in festa - Nella cornice del Bocciodromo di Sesto Fiorentino Valeria Zerboni ha fatto suo il Tricolore nella specialità Tiro di Precisione Raffa Under 18 femminile. Sembrava tutto perduto, ma al secondo turno Zerboni ha inanellato una serie impressionante di bersagli colpiti, mentre le avversarie calavano alla distanza, consentendole di strappare il quarto e ultimo posto disponibile per le semifinali. (Sport.quotidiano.net)

Festa della Patata e del Würstel : canederli - gulasch - strauben - tante specialità tirolesi e birra - La Festa della Patata e del Würstel 2024 sta per tornare, dal 11 al 13 ottobre, nel suggestivo scenario del Castello di Arzignano, in Piazzale della Vittoria. Un evento che celebra il classico abbinamento tra patate e würstel, con specialità gastronomiche e intrattenimento dal sapore autentico... (Vicenzatoday.it)

Festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna con specialità gastronomiche e musica dal vivo - . Apertura degli stand gastronomici sabato alle ore 19 e domenica alle. . Sabato 12 e domenica 13 ottobre appuntamento a Gattorna per la 38^ Festa del Fungo e Sagra della Ballotta (cioè della castagna), organizzata dal Comitato Festeggiamenti Bassa Gattorna con il patrocinio del Comune di Moconesi. (Genovatoday.it)