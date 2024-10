Voto Moldavia su adesione Ue: No al 58% (Di domenica 20 ottobre 2024) 22.10 Alle primissime proiezioni in Moldavia, date dalla Commissione elettorale, sul Voto nel referendum altamente simbolico dell'ex Paese sovietico per l'inserimento dell'obiettivo strategico dell' adesione all'Ue in Costituzione,il "No" è in testa con il 58,09%;41,91% il "Sì" Dati di 456 sezioni su 2.219. E per le elezioni presidenziali la leader uscente Maia Sandu è in testa con il 34,12%. Il candidato filorusso socialista Alexandr Stoianoglo al 30,06%. 319 sezioni su 2.219.Così nella dichiarazione a un'ora dalla chiusura seggi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 22.10 Alle primissime proiezioni in, date dalla Commissione elettorale, sulnel referendum altamente simbolico dell'ex Paese sovietico per l'inserimento dell'obiettivo strategico dell'all'Ue in Costituzione,il "No" è in testa con il 58,09%;41,91% il "Sì" Dati di 456 sezioni su 2.219. E per le elezioni presidenziali la leader uscente Maia Sandu è in testa con il 34,12%. Il candidato filorusso socialista Alexandr Stoianoglo al 30,06%. 319 sezioni su 2.219.Così nella dichiarazione a un'ora dalla chiusura seggi.

