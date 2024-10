Migranti: Donzelli, 'mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Oggi Il Tempo pubblica una mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Alle 18 e 32 del 19 ottobre il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, esponente di spicco di Magistratura Democratica - la corrente di sinistra dei magistrati, presieduta da Silvia Albano, balzata agli onori delle cronache per aver sentenziato contro il trattenimento dei Migranti in Libia- scrive una mail in cui lancia l'allarme ai colleghi sulle difficoltà che riscontrano a condizionare l'esecutivo". Così Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social. "Meloni è un problema per le toghe rosse perchè non è ricattabile, non insegue interessi personali e vuole riformare la giustizia. E secondo Patarnello, i magistrati non sono abbastanza compatti nel combatterla. 'Dobbiamo porre rimedio'. Liberoquotidiano.it - Migranti: Donzelli, 'mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Oggi Il Tempo pubblica unatradal contenutolae le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Alle 18 e 32 del 19 ottobre il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, esponente di spicco di Magistratura Democratica - la corrente di sinistra dei, presieduta da Silvia Albano, balzata agli onori delle cronache per aver sentenziatoil trattenimento deiin Libia- scrive unain cui lancia l'allarme ai colleghi sulle difficoltà che riscontrano a condizionare l'esecutivo". Così Giovannidi Fdi in un video sui social. "è un problema per le toghe rosse perchè non è ricattabile, non insegue interessi personali e vuole riformare la giustizia. E secondo Patarnello, inon sono abbastanza compatti nel combatterla. 'Dobbiamo porre rimedio'.

