Maltempo un morto a Bologna Attivo il comitato operativo della Protezione Civile Anche oggi allerta arancione in Calabria

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è impegnato da diversi giorni nel fronteggiare le criticità connesse alla forte ondata di Maltempo che sta interessando l'Italia, in particolare il Nord Italia. Per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall'ondata di Maltempo, il capo dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato il comitato operativo di Protezione

Maltempo - convocato il comitato operativo della Protezione Civile. Anche oggi allerta arancione in Calabria - . Per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall’ondata di maltempo, il capo dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato il Comitato operativo di protezione. Il Servizio Nazionale della protezione civile è impegnato da diversi giorni nel fronteggiare le criticità connesse alla forte ondata di maltempo che sta interessando l’Italia, in particolare il Nord ... (Gazzettadelsud.it)

Emergenza maltempo in Italia : il Servizio Nazionale di protezione civile attiva misure straordinarie - Le squadre di emergenza sono sul campo per fornire assistenza, valutare i danni e intraprendere le operazioni necessarie per garantire la sicurezza e il ripristino della normale vita quotidiana. Facebook WhatsApp Twitter L’Italia sta affrontando un’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito in particolare il Nord del paese, creando situazioni di emergenza e criticità in molte aree. (Gaeta.it)

Maltempo : la Puglia fra le regioni in allerta per temporali e vento Protezione civile - previsioni meteo - Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La Puglia è fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). (Noinotizie.it)