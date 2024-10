L'eliminazione dei Cugini di campagna, il salvataggio di Sonia Bruganelli e l'ospite Raoul Bova: ecco tutto quello che è successo nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) C'è Nina Zilli a guidare la classifica di Ballando con le stelle 2024 di sabato 19 ottobre. Sonia Bruganelli si salva da due spareggi, ma è ultima. ecco cos'è successo Vanityfair.it - L'eliminazione dei Cugini di campagna, il salvataggio di Sonia Bruganelli e l'ospite Raoul Bova: ecco tutto quello che è successo nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2024 Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 20 ottobre 2024) C'è Nina Zilli a guidare la classifica dicon ledi sabato 19 ottobre.si salva da due spareggi, ma è ultima.cos'è

"Orrenda - stendiamo un velo pietoso" : Sonia Bruganelli fatta a pezzi da Mariotti - gelo su Rai 1 - Ma nella puntata di sabato 19 ottobre, stranamente, non è stata Selvaggia Lucarelli a spargere veleno e a far salire la tensione, ma Guillermo Mariotto, il quale ha criticato duramente l'esibizione della ex di Paolo Bonolis. Sonia ha risposto a tono, sostenendo che questo scontro in stile Eva contro Eva potrebbe sembrare ormai superato. (Liberoquotidiano.it)

“Orrendo”. Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli asfaltata in diretta. Anche Selvaggia sconvolta - Ok anche da Selvaggia Lucarelli: “Devo dire che il ballo è stato più che dignitoso, ben fatto. Ma lui ha spiegato che il suo è un giudizio puramente tecnico. Chi sa ballare sa che quello che hai fatto è molto difficile. Fino a quel momento, invece, i giudici erano stati tutto sommato positivi con Sonia. (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le Stelle 19 - terza puntata : eliminati i Cugini di Campagna - Sonia Bruganelli perde il ballottaggio ma resta in gara perché… - La conduttrice si è confermata ancora una volta la candidata per eccellenza alla vittoria finale. Ballerino per una Notte Raoul Bova. . Stasera ho dato zero a Paolantoni. Con il 57% dei voti ha vinto la produttrice. La cantante, papabile antagonista della Guaccero per il primo posto, e il suo maestro hanno portato in scena uno slow fox. (Isaechia.it)