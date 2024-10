Ilnapolista.it - L’Argentina rimpiange Retegui: “Non si ferma più, capocannoniere e gol da antologia” (La Nacion)

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lascrive del gran gol segnato da Mateooggi pomeriggio con la maglia dell’Atalanta. Al 47? di Venezia-Atalanta, l’italo argentino ha sfruttato un errore della difesa avversaria segnando il 2-0 con uno strepitoso pallonetto. Quasi quasilo, visti i recenti numeri dell’attaccante di Gasperini.ha una fame e una cattiveria senza limiti Scrive la: “Una fame e una cattiveria senza limiti. Non sipiù, continua a fare gol. Ma l’ultimo è quasi da incorniciare. Mateoha tirato fuori una perla nella vittoria dell’Atalanta sul Venezia per 2-0 e adesso è primo nella classifica marcatori, con 8 reti in 8 partite“. #Golazo de Mateo para Atalanta. Top scorer Calcio. pic.twitter.com/PslYpMZ9eQ — Guillermo Cardozo (@gu2lle) October 20, 2024 “Il gran gol disi è diventato virale su social“.