La giacca invernale da uomo migliore? La trovate nella nostra guida

Facciamo chiarezza. La giacca invernale da uomo può essere intesa, in senso stretto, come blazer in tessuti pesanti, perfetto per occasioni più formali. Ma può anche includere delle "sotto-categorie" quali, per esempio, i modelli in materiali tecnici adatti alle intemperie, così come alle basse temperature: vedi parka e duvet; o ancora, un'immancabile dell'inverno come la giacca di pelle, più o meno lunga, monopetto o doppiopetto, casual o office attire, ma sempre estremamente raffinata. Come al solito, per orientarci meglio tra i modelli da poter scegliere, partiamo dalle sfilate per vedere cosa hanno proposto i designer e prendere ispirazione.

