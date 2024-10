Juventus-Lazio non è ancora finita: l’accusa è pesantissima (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ex calciatore della Lazio si scaglia contro il direttore di gara e attacca il suo operato nella partita contro la Juventus Riparte tra le polemiche la Serie A. Le prime partite dell’ottava giornata non sono passate via lisce dal punto di vista arbitrale. Milan-Udinese ha fatto da apripista alle polemiche, divampate poi definitivamente durante e dopo Juventus-Lazio. Juventus-Lazio (LaPresse) – Calciomercato.itLa direzione di gara di Sacchi ha lasciato perplessi i biancocelesti che nel post gara si sono scagliati soprattutto contro il Var. È stato il direttore sportivo Fabiani a lanciare accuse all’assistenza video e al suo non avere giudizi uniformi. Diversi gli episodi che hanno fatto arrabbiare la Lazio: non tanto l’espulsione di Romagnoli, quanto alcuni mancati interventi nei confronti dei calciatori della Juventus. Calciomercato.it - Juventus-Lazio non è ancora finita: l’accusa è pesantissima Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ex calciatore dellasi scaglia contro il direttore di gara e attacca il suo operato nella partita contro laRiparte tra le polemiche la Serie A. Le prime partite dell’ottava giornata non sono passate via lisce dal punto di vista arbitrale. Milan-Udinese ha fatto da apripista alle polemiche, divampate poi definitivamente durante e dopo(LaPresse) – Calciomercato.itLa direzione di gara di Sacchi ha lasciato perplessi i biancocelesti che nel post gara si sono scagliati soprattutto contro il Var. È stato il direttore sportivo Fabiani a lanciare accuse all’assistenza video e al suo non avere giudizi uniformi. Diversi gli episodi che hanno fatto arrabbiare la: non tanto l’espulsione di Romagnoli, quanto alcuni mancati interventi nei confronti dei calciatori della

Juventus-Lazio - Caicedo sui social : “Ormai giocare 12 contro 10 è difficile” - . Ormai giocare 12v10 é dura #Juvelazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 19, 2024 The post Juventus-Lazio, Caicedo sui social: “Ormai giocare 12 contro 10 è difficile” appeared first on SportFace. Il gesto non è stato punito, con arbitro e VAR che hanno lasciato proseguire il gioco, suscitando l’indignazione degli ospiti. (Sportface.it)

Un autogol di Gila regala alla Juve la vittoria contro la Lazio - Due minuti più tardi è stato Douglas Luiz, imbeccato da un perfetto cross dalla destra di Weah a non trovare di testa il bersaglio grosso completamente solo in area. Finale in pressione da parte dei padroni di casa, complice una Lazio che già con un uomo in meno ha dovuto fare i conti anche con alcuni dei suoi giocatori malconci, anche se a mettere la sfera alle spalle di Provedel è stato al 40' ... (Agi.it)