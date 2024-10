In campo all’Oasj Padel 27 coppie provenienti da Italia Francia Spagna e Gran Bretagna tra sport e inclusione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’InclusiveTour continua il suo viaggio per l’fatto di. Dopo il successo dello scorso mese (21-22 settembre) al Centroivo Robilant di Torino, sabato 19 ottobre il torneo internazionale che riunisce atleti normodotati e con disabilità in un’unica competizione ha fatto tappadi Noale, in Veneto. Si tratta di un evento che promuove l’attraverso loe che vedrà la partecipazione di giocatoridae Regno Unito, sottolineando la dimensione globale e il crescente interesse in tutta Europa per ilinclusivo. Durante la giornata, atleti di tutte le abilità si sono confrontati in partite emozionanti, dimostrando come ilpossa essere un mezzo potente per abbattere barriere e unire le persone.