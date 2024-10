Liberoquotidiano.it - "Il Milan viene prima di qualche giocatore": dopo la vittoria, siluro di Fonseca su Leao

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilsoffre, in dieci per 70 minuti, ma vince contro l'Udinese. Tre punti importantissimi, tre punti di squadra, che danno ulteriore stabilità a Paulo, il mister che ha scelto di relegare in panchina Rafa, per la seconda volta in stagione. Già, per il mister portoghese la squadradi ogni cosa. Un messaggio cheha voluto rimarcare nelle interviste post-partita, dove ha sottolineato l'impegno di Pulisic come esempio concreto di sacrificio collettivo: "Io ho visto Christian che ha liberato l'area sul secondo palo di testa". Un gesto, per l'allenatore, emblematico, un gesto che deve dare l'esempio. Un gesto citato, forse, anche per dare un messaggio agli esclusi eccellenti: oltre a, all'inizio in panchina c'erano anche Tomori e Abraham. Ma è stata la decisione di lasciar fuorila più pesante, quella di maggior rottura.