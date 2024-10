Fiorentina, Gudmundsson: risentimento muscolare coscia destra. Kean: distorsione alla caviglia sinistra (Di domenica 20 ottobre 2024) ACF Fiorentina - si legge - comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà , nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra L'articolo Fiorentina, Gudmundsson: risentimento muscolare coscia destra. Kean: distorsione alla caviglia sinistra proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina, Gudmundsson: risentimento muscolare coscia destra. Kean: distorsione alla caviglia sinistra Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) ACF- si legge - comunica che il calciatore Albertha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, unai muscoli flessori della. Il calciatore svolgerà , nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moiseha, invece, riportato un trauma distorsivoL'articoloproviene da Firenze Post.

