Eboli, incidente mortale: 42enne deceduto e cinque feriti (Di domenica 20 ottobre 2024) Una tragica vicenda si è verificata a Eboli, dove un motociclista di 42 anni, originario di Nocera Inferiore, ha perso la vita in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 18, alla periferia della città, e ha coinvolto una moto e un’auto, una Ford Focus con a bordo cinque persone.Leggi anche: Cuneo, grave incidente tra due auto: morto il 21enne Federico Merlo L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha avuto conseguenze devastanti per il motociclista, deceduto sul colpo. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Tra i feriti, che sono stati prontamente trasportati all’ospedale di Salerno, si segnala anche la presenza di un minorenne. Thesocialpost.it - Eboli, incidente mortale: 42enne deceduto e cinque feriti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una tragica vicenda si è verificata a, dove un motociclista di 42 anni, originario di Nocera Inferiore, ha perso la vita in unstradale. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 18, alla periferia della città, e ha coinvolto una moto e un’auto, una Ford Focus con a bordopersone.Leggi anche: Cuneo, gravetra due auto: morto il 21enne Federico Merlo L’, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha avuto conseguenze devastanti per il motociclista,sul colpo. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Tra i, che sono stati prontamente trasportati all’ospedale di Salerno, si segnala anche la presenza di un minorenne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eboli - ennesimo incidente sulla Sp30 : scontro fra due auto in località "Femmina morta" - Uno scontro tra due auto è avvenuto oggi sulla Sp30 ad Eboli, in località Femmina Morta. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma soltanto danni alle carrozzerie dei veicoli coinvolti. L'intervento Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Eboli... (Salernotoday.it)

Incidente sul lavoro a Eboli : 40enne operaio perde tre dita - incidente sul lavoro a Eboli per un operaio 40enne che ha perso tre dita della mano, schiacciate da una pressa mentre stava svolgendo le sue mansioni. L’incidente ha causato la perdita del dito medio, l’anulare e il mignolo, ed ha provocato anche seri danni all’avambraccio. I soccorsi... (Salernotoday.it)

Incidente tra auto ad Eboli - stop non rispettato : due feriti - Paura, oggi pomeriggio, ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate in via Lodato, a poca distanza dalla sede del Comune. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte anche altre vetture parcheggiate lungo la carreggiata. I soccorsi Fortunatamente i due conducenti non hanno riportato... (Salernotoday.it)