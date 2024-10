Nerdpool.it - DC Comics – Torna la storica etichetta VERTIGO

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Al New York Comic Con, DCha annunciato il ritorno dell’, che stavolta avrà il nome di DC. In passato, tantissimi titoli celebri sono usciti sotto quest’, come Sandman, Preacher, Y: The Last Man e Fables, terminando le sue pubblicazioni a gennaio del 2020, per essere sostituita dalla DC Black Label. Storie sempre mature e per un pubblico adulto ma con gli eroi DC e non pubblicazioni originali. Inoltre, DCha confermato il primo titolo che darà il via alla DC, e che è già in corso in pubblicazione, The Nice House By The Sea di James Tynion IV e Alvaro Martinez Bueno. DC pubblicherà i prossimi numeri della serie sotto la nuova, insieme a una riedizione della serie precedente, The Nice House on the Lake.